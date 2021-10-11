Российский учёный-вирусолог считает, что за отказ от вакцинации граждан следует штрафовать

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев полагает, что граждан, осознанно отказывающихся вакцинироваться от COVID-19, следует штрафовать. Умозаключениями на сей счёт он поделился с радиостанцией "Говорит Москва".

В период пандемии, указал учёный, отечественная сфера здравоохранения испытывает существенную нагрузку, поэтому отказ граждан прививаться лишь усугубляет положение. Лечение одного COVID-больного, подчеркнул Лукашев, обходится бюджету в 200 тысяч рублей, при этом косвенный ущерб может составить не менее полумиллиона рублей.

"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — делится соображением Лукашев.

Ввиду озвученного выше вирусолог уверен, что наиболее оптимальным решением в данном случае было бы взыскание с граждан штрафов.