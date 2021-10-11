БФК одобрил корректировку бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга на заседании 11 октября единоглассно рекомендовал к принятию в первом чтении проект корректировки бюджета города на 2021 год, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ представили вице-губернатор Эдуард Батанов и председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

- Рост экономики позволяет предполагать, что в этом году план по доходам будет перевыполнен, - отметил Корабельников.

Доходную часть городской казны планируется увеличить на 130,8 млрд до 782,5 млрд. Расходную - на 44,7 млрд до 786,1 млрд. Дефицит бюджета таким образом сократится примерно в 25 раз и составит около 3,6 млрд рублей. Изначально он был запланирован на уровне 89,7 млрд рублей.

Подробнее о проекте корректировки бюджета читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев