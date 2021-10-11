Задержанную на митинге 2018 года петербурженку освободили от обязательных работ

Петербургская активистка Анна Некрасова, задержанная осенью 2018 года на акции против пенсионной реформы, и ее адвокаты сумели добиться справедливости в суде: суд признал, что Некрасова ввиду истекшего срока давности уже не может быть привлечена к исполнению обязательных работ. Последнего добивалась Федеральная служба судебных приставов, передает "Апология протеста".

Некрасова, получившая по административному "митинговому" делу 60 часов работ, обратила внимание суда на то, что за прошедшие годы и месяцы не уклонялась от наказания.

В августе аналогичный случай имел место с петербургским активистом Тимуром Расуловым, которого тоже безуспешно попытались привлечь к обязательным работам спустя почти три года после акции у Конституционного суда.