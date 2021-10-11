"О чём пишем? Прежде всего о деньгах": Команда VTimes запустила новый проект VPost

Бывшие журналисты делового издания VTimes* оповестили о запуске своего нового проекта — VPost.

"О чем пишет VPost? Прежде всего – о деньгах. В самом простом смысле – о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся. Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство – и распоряжается от нашего имени", — презентуют проект журналисты у себя в телеграм-канале.

Напомним, VTimes, издание, созданное бывшими журналистами "Ведомостей", объявило о своем закрытии с 12 июня 2021 года — после того как главредом издания стал Андрей Шмаров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает "постоянным процессом" закрытие СМИ, как в случае с VTimes.

В мае издание признали иноагентом.

*VTimes внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов