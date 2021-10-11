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Новости 12:58

В ЗакСе утвердили дату рассмотрения проекта бюджета Петербурга

фото ЗакС политика В ЗакСе утвердили дату рассмотрения проекта бюджета Петербурга

Первое чтение проекта бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов состоится 27 октября. Соответствующую датубюджетно-финансовый комитет ЗакСа утвердил на заседании 11 октября. 

Первое чтение проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования также назначено на 27 октября. 

Отметим, что эту дату озвучивали и раньше. В частности, во время внесения проекта бюджета в Мариинский дворец.

Напомним, доходная часть проекта бюджета на 2022 год составила 874,3 млрд рублей, расходная — 918,1 млрд рублей. Дефицит — 43,8 млрд.

Сергей Еремеев


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