Эсеры подготовят реформу, призванную защитить персональные данные граждан

Лидер фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов считает, что в стране назрела крупная реформа, связанная с персональными данными соотечественников и, в частности, уменьшающая риск их утечек. Его однопартийцы планируют заняться соответствующим проектом в новом созыве федерального парламента.

Одной из составляющих проблемы для него является массовое стремление компаний навязать потребителю согласие на обработку его данных, что повсеместно приводит к получению россиянами спама и агрессивной рекламы.

"Согласия, которые дают компаниям право передавать персональные данные клиентов кому и когда угодно, не должны иметь юридической силы. Кроме того, согласие на обработку персональных данных должно терять юридическую силу, как только товар получен, услуга оказана или кредит закрыт", - приводится речь Миронова на его сайте.

Эсеры в рамках реформы хотят ввести финансовые наказания за утечку данных граждан, причем так организовать этот процесс, что провинившиеся компании можно будет быстро довести до банкротства.

"Датой отсечения для реформы мы предлагаем сделать 28 января, Международный день защиты персональных данных. После 28 января 2022 года все согласия на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных теряют юридическую силу", - рассказал лидер партии.