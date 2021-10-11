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"Нарушает социальный характер государства": В Кремле скептически отозвались о штрафах за отказ от вакцинации

фото ЗакС политика "Нарушает социальный характер государства": В Кремле скептически отозвались о штрафах за отказ от вакцинации

Комментируя предложение учёного-вирусолога о введении штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что идея в стране реализована не будет, информирует РИА "Новости".

При этом он отметил, что высокая смертность от последствий инфекции в России вызвана "непозволительно маленьким уровнем вакцинации".

"Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки, сделано главное — у граждан есть условия для спасения жизней путем вакцинации", — высказался чиновник.

Инициативу, предполагающую установление санкций для невакцинированных граждан, Песков назвал "нереальной" и "нарушающей социальный характер государства".


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