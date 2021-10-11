Подавшая в суд на Шнурова из-за песни "В Питере - пить" женщина отказалась от иска

В Петербурге прекратилось производство по иску, который жительница Ксения Овчинникова подала к музыканту и общественному деятелю Сергею Шнурову и социальной сети "ВКонтакте", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Первоначально заявительницу возмутило то, что в популярной песне Шнурова "В Питере - пить", которую она послушала через сервис "ВКонтакте" в июне, пять раз употребляются непечатные слова.

"При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка", - говорилось в заявлении.

Овчинникова требовала взыскать с обоих ответчиков по одной тысяче рублей моральной компенсации. Однако 11 октября стало известно, что она отказалась от исковых претензий.