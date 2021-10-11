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В Петербурге технологию для борьбы с наледью "холодный чердак" применили в более чем 7 тысячах домов

фото ЗакС политика В Петербурге технологию для борьбы с наледью "холодный чердак" применили в более чем 7 тысячах домов

Начиная с 2018 года технология "холодный чердак", препятствующая возникновению наледи на крышах, появилась в 7 тысячах петербургских многоквартирных домов, проинформировали в жилищном комитете.

В дальнейшем опыт будут применять также в домах, которые находятся в управлении частных компаний и товариществ собственников жилья.

В течение трёх лет, с 2018 по 2020 год, "холодные чердаки" были монтированы в 5 425 многоквартирных жилых зданий с потенциально опасными кровлями. А с начала текущего года подобным образом благоустроили ещё 1,5 тысячи крыш.

Управляющие организации, добавили в жилкоме, выполнили теплоизоляцию систем отопления, теплоизоляцию чердачных перекрытий и входных дверей, привели в нормативное состояние вентканалы. Также в зданиях с потенциально опасными крышами расширили прикарнизные продухи.


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