Беглов направил на согласование в Минприроды кандидатуру Германа на пост главы комитета по природопользованию

Петербургский градоначальник Александр Беглов направил главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на согласование кандидатуру Александра Германа на пост руководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, информирует Смольный.

Добавим, в период с 1991 по 2004 год Александр Герман трудился на различных должностях в правоохранительных структурах Северной столицы. Позднее получил должность директора СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг". С 2014 по август 2016 года занимал пост первого замглавы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а затем стал заместителем председателя комитета имущественных отношений - в должности он работает и по сей день.