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Новости 14:48

В России может резко подорожать пиво

фото ЗакС политика В России может резко подорожать пиво

Отечественные производители пива обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на экспорт ячменя и солода из страны, а также соответствующим образом повысить пошлины на вывоз.

"Российские пивовары столкнулись с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году", — приводит РИА "Новости" выдержку из заявления представителей отрасли.

Цена на солод начала резко подниматься из-за неурожая в Европе и пожаров в Турции, в то же время мировой экспорт российского сырья бьёт рекорды, что в свою очередь приведёт к "скачкообразному росту цен".

"Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции", — заключили пивовары.


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