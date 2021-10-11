Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции

В Краснодаре закончилось предварительное расследование дела в отношении оппозиционера Андрея Пивоварова, которого обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Фигуранта дела вместе с его адвокатом Сергеем Бадамшиным ознакомили с полной версией обвинения.

Отличие новой редакции, как сообщается в Telegram-канале политика, состоит в том, что число инкриминируемых ему записей в социальных сетях заметно выросло. В конечном счете Пивоварову вменили в вину тридцать постов, один репост (из-за которого силовики первоначально и сняли его с самолета в Петербурге) и организацию мероприятия (форум "Свободные люди" в Нижнем Новгороде).

Как и прежде, Пивоварову, лишенному свободы с конца мая, грозит до шести лет заключения. В Петербурге продолжается сбор поручительств за политика, содержащегося в краснодарском СИЗО.

Напомним, что в отличие от многих других оппозиционеров, Пивоварова не стали снимать с думских выборов: он шел по региональному списку от партии "Яблоко", которой не удалось выиграть ни одного места в Госдуме.