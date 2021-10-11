           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:15

Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции

фото ЗакС политика Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции

В Краснодаре закончилось предварительное расследование дела в отношении оппозиционера Андрея Пивоварова, которого обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Фигуранта дела вместе с его адвокатом Сергеем Бадамшиным ознакомили с полной версией обвинения.

Отличие новой редакции, как сообщается в Telegram-канале политика, состоит в том, что число инкриминируемых ему записей в социальных сетях заметно выросло. В конечном счете Пивоварову вменили в вину тридцать постов, один репост (из-за которого силовики первоначально и сняли его с самолета в Петербурге) и организацию мероприятия (форум "Свободные люди" в Нижнем Новгороде).

Как и прежде, Пивоварову, лишенному свободы с конца мая, грозит до шести лет заключения. В Петербурге продолжается сбор поручительств за политика, содержащегося в краснодарском СИЗО.

Напомним, что в отличие от многих других оппозиционеров, Пивоварова не стали снимать с думских выборов: он шел по региональному списку от партии "Яблоко", которой не удалось выиграть ни одного места в Госдуме.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru