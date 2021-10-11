Анатолия Вассермана включили в думскую фракцию эсеров

Известный своим участием в интеллектуальных викторинах публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, впервые избравшийся в Государственную думу, примкнул к фракции "Справедливой России - За правду". Он шел на выборы от московского округа №205 как самовыдвиженец и позиционировал себя как единственный независимый кандидат в округе.

"Мы сознательно не выдвигали кандидата от нашей партии по этому округу, рассчитывая, что Анатолий станет депутатом. Ждали его в нашей фракции, и я очень рад, что он написал такое заявление", - рассказал лидер партии Сергей Миронов.

В своей предвыборной программе Вассерман обещал заняться градозащитой и проблемами строительства метро. На предыдущих выборах 2016 года общественный деятель выдвигался от партии Миронова, но не сумел попасть в число 450 депутатов VII созыва.