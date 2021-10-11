Депутата МГД Енгалычеву оштрафовали еще на 200 тысяч рублей за уличную акцию

Депутат-коммунист из Мосгордумы Екатерина Енгалычева получила от Тверского районного суда столицы новый штраф в размере 200 тысяч рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как и предыдущее аналогичное взыскание, он достался ей по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Суд счел, что политик повторно нарушила правила проведения публичных мероприятий. Неделей ранее с Енгалычевой взыскали 250 тысяч рублей штрафа.

Уличная активность коммунистки в последнее время объясняется несогласием КПРФ с результатами выборов в Государственную думу, а в особенности - с результатами электронного голосования по столице. Наиболее яркой демонстрацией протеста стала несанкционированная акция 25 сентября в центре Москвы, собравшая несколько сотен человек. На мероприятие не пришел бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов по причине того, что находился на приеме у президента Владимира Путина. Его однопартийцы получили, по официальным данным, 57 мест в Госдуме.