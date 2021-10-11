На Богословское кладбище вернули отремонтированный памятник военному хирургу Оппелю

Памятник знаменитому военному хирургу Владимиру Оппелю, который украли с Богословского кладбища в 1990-х годах, вернулся на свое прежнее место в отреставрированном виде, о чем сообщила пресс-служба Западного военного округа. Событие приурочили к 90-летию кафедры и клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова. Отмечается, что свой вклад в восстановление монумента внесли современные политики.

"С помощью депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также многочисленных жертвователей удалось не просто восстановить бюст выдающегося хирурга, похищенный с надгробия более 20 лет назад, но и произвести полномасштабную реконструкцию всей площадки захоронения семьи Оппелей", - гласит текст релиза.

Владимир Оппель (1872-1932) проявил себя как хирург и руководитель медпомощи в годы Русско-Японской, Первой Мировой и Гражданской войн, а также как профессор Военмеда, автор десятков научных работ.