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Почти 100 петербургских классов переведены на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

фото ЗакС политика Почти 100 петербургских классов переведены на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

В Петербурге практически 100 школьных классов переведены на удалёнку ввиду заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, проинформировали в Смольном.

К 11 октября на дистант отправлены 96 классов в 49 школах. Это 0,5% от общего количества школьных классов в Северной столицы.

В смешанном формате учатся 2 098 детей (0,38% от совокупного количества учащихся в городе).

Кроме того, на карантин ушли 19 групп в 16 детсадах.

Ещё неделю назад удалённо вынуждены были учиться 72 класса в 44 школах.

В Петербурге, отметим, ежедневно фиксируется рост количества COVID-заболевших: сегодня был побит рекорд по суточному приросту с начала 2021 года.


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