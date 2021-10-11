           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:38

Активисты, не согласные с итогами выборов, запустили в небо "Беглова" на воздушных шарах

фото ЗакС политика Активисты, не согласные с итогами выборов, запустили в небо "Беглова" на воздушных шарах

В одном из городских парков представители движения "Молодой Петербург" провели очередной перфоманс, главным героем которого стала фигура губернатора Александра Беглова. Активисты привязали изображающую его конструкцию к связке воздушных шаров на газу и отпустили в воздух. Тем самым они хотели изобразить, что, по их мнению, репутация губернатора сильно пострадала после трехдневного голосования в сентябре.

"С последствиями грязных выборов разбираются до сих пор: так, кандидаты, у которых украли голоса, всё ещё продолжают борьбу в суде. А к людям, которые пытались добиться справедливости и помешать фальсификациям, приходят полицейские", - говорится к комментарии к перфомансу.

Вместе с изображением Беглова в ходе акции в воздух поднялся также шар с портретом нового спикера ЗакСа Александра Бельского, который, по выражению, активистов, "избрал сам себя".

"Ввиду уже давно лопнувшего авторитета, единственная миссия, с которой Беглов справляется блестяще – это генерация новых мемов", - считают активисты "Молодого Петербурга".

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru