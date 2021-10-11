Активисты, не согласные с итогами выборов, запустили в небо "Беглова" на воздушных шарах

В одном из городских парков представители движения "Молодой Петербург" провели очередной перфоманс, главным героем которого стала фигура губернатора Александра Беглова. Активисты привязали изображающую его конструкцию к связке воздушных шаров на газу и отпустили в воздух. Тем самым они хотели изобразить, что, по их мнению, репутация губернатора сильно пострадала после трехдневного голосования в сентябре.

"С последствиями грязных выборов разбираются до сих пор: так, кандидаты, у которых украли голоса, всё ещё продолжают борьбу в суде. А к людям, которые пытались добиться справедливости и помешать фальсификациям, приходят полицейские", - говорится к комментарии к перфомансу.

Вместе с изображением Беглова в ходе акции в воздух поднялся также шар с портретом нового спикера ЗакСа Александра Бельского, который, по выражению, активистов, "избрал сам себя".

"Ввиду уже давно лопнувшего авторитета, единственная миссия, с которой Беглов справляется блестяще – это генерация новых мемов", - считают активисты "Молодого Петербурга".

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте