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Новости 17:59

Собчак вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

фото ЗакС политика Собчак вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак, а также пассажиров автомобиля Mercedes, который попал в ДТП со смертельным исходом в Сочи, вызвали на допрос в качестве свидетелей, делится ТАСС.

Водителю "Мерседеса" предъявлено обвинение, мужчину отправили под домашний арест.

Напомним, смертельное ДТП с участием Mercedes, в котором ехала в аэропорт Собчак, и Volkswagen, где находились водитель и две девушки, случилось ночью 9 октября. Водитель "Мерседеса", совершая обгон, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с "Фольксвагеном". В результате аварии погибла одна девушка, вторая в тяжёлом состоянии находится в реанимации, у мужчины перелом бедра. Собчак сообщила, что у неё диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Водитель "Мерседеса" Олег Цой признал вину в ДТП.


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