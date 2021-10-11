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Новости 18:55

Онищенко призывает разобраться с высокой летальностью от COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика Онищенко призывает разобраться с высокой летальностью от COVID-19 в Петербурге

Бывший руководитель Роспотребнадзора, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко предлагает выяснить причины высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции, который фиксируется в Петербурге.

"Санкт-Петербург имеет летальность 3,49% — достаточно высокий уровень, надо разбираться", — приводит высказывание Онищенко "Московский комсомолец".

В ходе дискуссии специалист добавил также, что, по последним данным, в городе на Неве от COVID-19 привились свыше 1,7 млн местных жителей (32,3% от общего числа). В Москве этот показатель выше — 39,5%. В то же время летальность в столице держится на уровне 1,77% — ниже, чем по стране и миру в целом, и в два раза ниже, чем в Северной столице.

В качестве примера высоких темпов вакцинации населения от коронавируса Онищенко привёл США и Китай, где привились уже 67,5% и 70% жителей.

В Петербурге, добавим, ежедневно фиксируется рост количества COVID-заболевших: 11 октября был побит рекорд по суточному приросту с начала 2021 года.


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