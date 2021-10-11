В Смольном выполнили план по вакцинации чиновников от коронавируса

Июльское указание петербургского губернатора Александра Беглова, который потребовал к октябрю привиться от коронавируса не менее 80% сотрудников администрации города, выполнено. Это следует из данных, которые публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

"По администрации губернатора Санкт-Петербурга необходимый показатель достигнут - 81,5% Он также достигнут по всей системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга - 81,02%", - приводится рассказ собеседника агентства.

Требование прописано в актуальной редакции "коронавирусного" постановления №121: не менее 80% чиновников должны регулярно подтверждать свою устойчивость к инфекции. Речь идет либо о документе, подтверждающем вакцинацию, либо о документе, подтверждающем перенесенную инфекцию менее 6 месяцев назад, либо о свежем и отрицательном ПЦР-тесте.

Примечательно, что сегодня же, 11 октября, руководство Ленобласти ужесточило антивирусные правила для госслужащих. К 15 ноября доля привитых сотрудников госслужбы должна составлять 100%, и иммунизация должна регулярно сохраняться и подтверждаться на этом предельном уровне.