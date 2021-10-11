Десятки квартир и новые иномарки – с чем пришли депутаты в ЗакС

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Самым состоятельным в новом созыве ЗакСа оказался представитель "Новых людей". Остаток на счетах в банке у одного из единороссов составил почти 60 млн рублей, а средств на депозите бывшей судьи не хватит даже на кофе. ЗАКС.Ру изучил доходы и имущество парламентариев, которые они задекларировали перед выборами.

В среду, 13 октября, Законодательное собрание Петербурга впервые соберется своим полным и окончательным составом VII созыва. На днях мандат единоросса Андрея Кутепова, делегированного в Совет Федерации, передали его однопартийцу Владимиру Носову.

В декларациях отражены средства, заработанные в 2020 году. О прошлогодних доходах парламентариев, заседавших в VI созыве, ЗАКС.Ру рассказывал весной. Однако самыми состоятельными оказались "новички" – предприниматели, которые до избрания трудились в сфере недвижимости.

Новые и богатые

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, который до избрания возглавлял группу компаний "Колвэй", задекларировал 29 млн рублей. Это значительно выше годовой депутатской зарплаты, за право отказаться от которой выступает фракция "Новые люди". На втором месте по уровню дохода коллега Павлова по отрасли, член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Далматов – 14,1 млн рублей. В топ-3 попала депутат предыдущих созывов Любовь Егорова с доходом в 9,6 млн рублей.

Если рассматривать уже знакомых парламентариев из VI созыва, то кроме нее доходами за 2020 год отличились единороссы Юрий Авдеев (6,7 млн рублей) и Игорь Высоцкий (3,4 млн рублей), а также член КПРФ Александр Рассудов (5,8 млн рублей).

Только трое из новых народных избранников заработали в 2020 году меньше миллиона рублей. Это член фракции КПРФ Вячеслав Бороденчик (906 тысяч рублей), сопредседатель "Деловой России" и представитель "Новых людей" Дмитрий Панов (831 тысяча рублей) и партийный функционер "Справедливой России – За правду" Любовь Менделеева (783 тысячи рублей).

Дочь избиравшегося в Госдуму Вячеслава Макарова, который возглавлял городской парламент V и VI созывов, Марина Макарова (Лыбанева) на должности первого зама главы Петроградского района за 2020 год заработала 2,7 млн рублей. Ей принадлежит семь квартир и два участка (1608 и 794 кв.м) в Ленинградской области.

Рейтинг самых "запасливых" возглавил Далматов. У него на счетах хранятся 59,4 млн рублей. Немного отстает Рассудов. Он держит в банках 51,9 млн рублей. На третьем месте Егорова – 7,8 млн рублей. В конце рейтинга оказались бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина ("Новые люди") – 66 рублей и 2 копейки и бывший глава МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров ("Справедливая Россия – За правду") – 21 рубль и 29 копеек.

Среди недавних муниципалов самый высокий доход показал экс-глава МО "Город Колпино" Олег Милюта. Он заработал 4,3 млн рублей. У него есть квартира площадью 45 кв. метров. На счетах – 86 тысяч рублей.

Некоторые из депутатов увлечены покупкой ценных бумаг. Номинальная стоимость активов Далматова составляет 19,99 млн рублей. Он владеет акциями "Аэрофлота", облигациями "ВЭБ.РФ", "Газпром нефти", "Сбербанка России" и долей в инвестиционном пае АО "Сбер Управление Активами". На втором месте экс-глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов – 2,2 млн рублей. У него есть акции "Роснефти", а также инвестиционные паи в ВТБ. Замыкает тройку лидеров единоросс Александр Кущак с вложениями на 1,8 млн рублей, которые он, как и Беликов, вложил в пай ВТБ.

Среди бывших представителей исполнительной власти почетное первое место по величине доходов получает бывший вице-губернатор Николай Бондаренко с годовым доходом в 6,6 млн рублей. Из недвижимости у него задекларированы квартира (66 кв. м) в Петербурге, а также жилой дом (139 кв. м) и земельный участок (1200 кв. м) в Ленобласти. Бывшему чиновнику принадлежит представительский Mercedes-Benz GLE 300 D 4 MATIC 2019 года выпуска. На банковских депозитах у бывшего чиновника 2,4 млн рублей.

Новый спикер Законодательного собрания Александр Бельский отчитался о доходе в 3 млн рублей. Собственного жилья или транспорта у Бельского нет. Весной 2021 года он отчитывался о доходах в статусе вице-губернатора Петербурга. Тогда он указал в пользовании недвижимость своей супруги: две квартиры площадью 70 и 57 кв. м, жилой дом в 301 кв. м и три земельных участка.

На работу не на велосипеде

Автомобилями владеют только 60% депутатов VII созыва. Самая популярная марка – Mercedes-Benz. "Немцев" предпочитают шестеро парламентариев. Самый внушительный автопарк среди депутатов у Далматова. Всего у него три автомобиля: тут и пятиметровый Cadillac Escalade K2XX, и Range Rover Evoque 2014 года выпуска, и новенький BMW 420D 2021 года, за который дилеры просят от 3,1 млн рублей. Еще у него есть квадроцикл Yamaha YFM700FWAD. У Андрея Горшечникова тоже четыре транспортных средства: Volvo V90 Cross Country 2019 года, ВАЗ 21053, ВАЗ 2107 и старенький представитель бизнес-класса Ford Scorpio 1990 года. Последние три авто он снял с учета в июле 2021 года, так что увидеть депутата за рулем "Жигулей" уже не получится. Самый старый автомобиль у Беликова – ВАЗ, выпущенный еще 1975 году, но есть и посвежее: Volvo 2011 года. Еще трое депутатов имеют в гараже Harley Davidson: Павлов, Авдеев и Герасина, у которой кроме "железного коня" есть Porsche 2005 года.

Крыши над головой

Больше всего объектов недвижимости оказалось у девелопера Павлова. На него записано 11 квартир, жилой дом, участок и 16 нежилых помещений. Общая площадь всей собственности основателя ООО "Колвэй" составляет более 7 тысяч кв. метров. Следом за ним идет Рассудов: пять квартир, семь земельных участков, один дом, семь нежилых помещений и машино-место. На третьем месте – лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник: 15 квартир, дом в Ленобласти и нежилое помещение там же.

Заграничную недвижимость задекларировали четверо депутатов. Особенно популярна Испания. На супругу Рассудова там записаны апартаменты и машино-место. Жена справедливоросса Александра Новикова владеет квартирой на Пиренейском полуострове. Единоросс Далматов тоже указал долю в испанской квартире площадью 565 кв. м. У него также есть доля в квартире поменьше в Португалии – 113 кв. м. Председатель регионального отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина владеет участком в Финляндии.

У коммунистки Ирины Ивановой кроме четырех петербургских квартир есть недвижимость в Крыму: земельный участок (1156 кв. м), дом (35 кв. м), а также баня, сарай и хозблок. В Севастополе единоросс Александр Кущак владеет тремя жилыми домами и квартирой (44 кв. м). У него самая разнообразная география собственности. Кроме Севастополя на него оформлено два дома (84 и 26 кв. м) и два земельных участка (594 и 3000 кв. м) в Карелии, земля (788 кв. м) в Ленобласти и квартира (43 кв. м) в Петербурге.

Недвижимость в столице оказалась только у Максима Яковлева из ЛДПР. В Москве у него квартира (129 кв. м). Еще одна – в Петербурге (53 кв. м). Ему также принадлежит земельный участок (2263 кв. м) и дом (365 кв. м) в Ленинградской области. Годовой доход депутата составил 2,6 млн рублей.

Константин Леньков