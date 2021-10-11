"Воспитанный человек" Мейксин со "знаковым назначением"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Новым вице-губернатором по внутренней политике предложено назначить Максима Мейксина – пока действующего главу Центрального района. Чиновником он проработал более 10 лет, и большинство опрошенных ЗАКС.Ру депутатов запомнили его с положительной стороны. Правда, без ложки дегтя тоже не обошлось.

Доля чиновника

Губернатор Александр Беглов предложил назначить новым вице-губернатором по внутренней политике Максима Мейксина, который сейчас руководит администрацией Центрального района Петербурга.

Мейксин выходец из бизнеса. В начале 2000-х он руководил разными коммерческими компаниями, пока в 2009 году не перешел в исполнительные органы Ленинградской области. Там он, в частности, трудился в должности замглавы администрации Кировского района. Этот пост Мейксин покинул, когда в сентябре 2012 года областная прокуратура начала проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района. Их подозревали в махинациях с местными землями. По материалам дела чиновника опросили, а затем он подал заявление об уходе по собственному желанию.

Уже в ноябре 2012 года Мейксина назначили заместителем председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга. В этой должности чиновник пробыл недолго – до административной реформы начала 2013 года, когда в городе создали новые комитеты. Мейксину достался комитет по промышленной политике и инновациям. В частности, из этого кресла он руководил первыми этапами создания города-спутника "Южный".

С приходом к руководству Петербургом Александра Беглова Мейксин сначала стал его советником, а меньше чем через месяц, в феврале 2019 года, – главой администрации Центрального района. В этой должности он встретил муниципальные и губернаторские выборы. Выборы новых муниципальных депутатов в 2019 году прошли с рядом скандалов, в том числе и в Центральном районе. Еще во время предвыборной кампании оппозиционеров пытались не допустить до выборов, но большинство смогло отстоять свое право на участие в голосовании.

Правда, избиркомы Центрального района на этом не закончили. После дня голосования они не приступили к вводу данных в систему "Выборы". Из-за этого оппозиционеры устроили забастовку прямо в здании районной администрации, где располагались избиркомы. Они провели там почти сутки, требуя от комиссий ввести цифры по голосованию в систему. Мейксин нахождению оппозиционеров и журналистов в здании не препятствовал, даже пытался урегулировать конфликты и раздал присутствующим пирожки из-за их "голодных глаз".

Небольшое количество муниципальных депутатов от "Единой России" в округах Центрального района обсуждали на конференции партии осенью 2019 года, где присутствовал и Мейксин. Глава петербургских единороссов Вячеслав Макаров тогда заявил, что причина проигрыша во внутреннем расколе партии.

В должности главы Центрального района Мейксин отличился и участием в решении проблем "барной" улицы Рубинштейна. В частности, Мейксин заявил о желании организовать в барах внутренние "курилки", чтобы посетители не мешали местным жителям по ночам, а в начале 2021 года сообщил о работе платной парковки на улице.

Также глава Центрального района известен своей успешной женой. Согласно декларациям, в 2019 году она отчиталась о доходе в 17 млн рублей, а в 2020 году – 15,7 млн рублей. Тогда как у самого Мейксина доход составлял 2,78 млн рублей и 2,7 млн рублей, соответственно.

С пожеланиями мужества

Беглов уже направил документы о назначении Мейксина вице-губернатором в Законодательное собрание. Депутаты Петербурга должны утвердить или отвергнуть его кандидатуру на ближайшем заседании 13 октября.

Лидер фракции "Единая Россия" в парламенте Павел Крупник в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что партия поддержит назначение Мейксина на новую должность. Он имеет "глобальный опыт" в решении вопросов городского хозяйства, отметил Крупник. Депутат напомнил, что Мейксин трудился на разных должностях и это поможет ему "решать огромный пласт проблем".

- В нем есть понимание вопроса. Он не чиновник до мозга костей, он человек. Он всегда погружается в проблему и не принимает никаких решений на эмоциях. <...> Центральный район – это очень непростой район. И выборы непростые, и ситуация непростая. Этот район всегда на виду у горожан, у гостей города, и он всегда на передовой. Максим Семенович отличался такой очень важной чертой для будущего вице-губернатора – глубиной, - поделился своим мнением о Мейксине Крупник.

Положительно о кандидате в вице-губернаторы по внутренней политике отозвалась и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду", вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина. Она заявила ЗАКС.Ру, что сама лично поддерживает назначение Мейксина, а с коллегами по партии еще обсудит этот вопрос. По мнению Шишкиной, главное, чтобы на новой работе глава района вел диалог с людьми:

- Это очень трудное поле: муниципалы, СМИ, молодежь – чего только нет. Это очень сложная история, одни муниципалы чего стоят. Поэтому, мне кажется, это очень сложный пост. Плюс в том, что этого человека взяли из города. Мейксин интеллигентный, образованный, воспитанный человек. Я могу только пожелать ему терпения, мужества и диалога. Все эти сферы требуют прежде всего диалога. Если человек будет слышать, тогда у него получится.

А вот против назначения Мейксина выступил депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. В 2021 году он выдвигался в городской парламент по округу №2 в Центральном районе и не смог получить мандат: в ЗакС он прошел по списку партии. По мнению парламентария, победу по округу у него украли. В Центральном районе, как и в других частях Петербурга, во время голосования оппозиционеры сообщали о различных нарушениях.

- У нас сейчас были выборы, и я прекрасно понимаю, что все эти истории с фальсификациями, скандалами и "каруселями" были бы невозможны без районной администрации. Тем более что в большинстве избирательных комиссий сидели люди из бюджетных сфер. В жизни я не поверю, что администрация тут ни при чем. И после этогр главу района, где было больше всего скандалов, делают вице-губернатором по внутренней политике. Я в общем нормально, спокойно отношусь к Максиму Семеновичу Мейксину, но здесь же дело не в личности, а в том, что это знаковое такое назначение, - заявил Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Депутат добавил, что считает негативным и опыт взаимодействия районной администрации с муниципалитетами, где после выборов 2019 года "Единая Россия" не получила большинства. "Яблочников" из МО "Литейный округ" администрация Центрального района "в упор не видела", а общалась только с и.о. главы от прошлого созыва и единороссом Павлом Дайняком, заявил Вишневский.

Прошедший в парламент по округу № 2 представитель "Единой России" Александр Ржаненков сообщил ЗАКС.Ру, что будет поддерживать назначение Мейксина вице-губернатором. Его депутат назвал профессиональным и энергичным человеком.

- Не надо думать, что это какие-то другие мотивы из-за того, что я по Центральному району проходил на выборах – ни в коем случае. Я его знаю давно, он и в области работал, и возглавлял район, и много сделал в городе, будучи главой комитета по промышленности. Очень профессиональный. Неслучайно его потом назначили главой администрации. Он знает и город, он знает и те направления деятельности, которые ему будут поручены губернатором, - считает Ржаненков.

Лидер партии КПРФ в Петербурге и депутат ЗакСа Роман Кононенко сообщил ЗАКС.Ру, что пока мнение фракции коммунистов о назначении Мейксина не сформировано. Вопрос еще предстоит обсудить, уточнил парламентарий.

- Единственное, что могу сказать: эта кандидатура нам известна. Это не какой-то "кот в мешке". Это деятель, чиновник, которого мы знаем, который нам знаком. <...> Лично с ним я не знаком, но знаю, какими направлениями он занимался, за что отвечал… Ничего не могу сказать о его работе в Центральном районе, но могу сказать, что на предыдущем месте работы, когда он комитет по промышленности курировал, его характеризовали положительно, в том числе наши товарищи, - рассказал Кононенко.

София Саттарова