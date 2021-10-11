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Новости 11 октября, 20:22

Навальный поздравил Муратова и "Новую газету" с Нобелевской премией

фото ЗакС политика Навальный поздравил Муратова и "Новую газету" с Нобелевской премией

Политик Алексей Навальный, находясь в местах заключения, передал через адвокатов текст с поздравлениями в адрес главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который разделил с филиппинской журналисткой Марией Рессой 8 октября Нобелевскую премию мира. Навальный подчеркнул, что его поздравление максимально искреннее, а полученная Муратовым и его изданием награда – заслуженная.

"Россия и Филиппины такие разные страны, но властные верхушки похожи и особенно – в своей бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь разоблачает. <...> Рад, что своим решением (по крайней мере, так показалось) Нобелевский комитет отметил, что, как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, – журналистика, которая не боится сказать правду", - говорится в тексте оппозиционера.

По мнению Навального, Муратов неспроста получил премию на следующий день после 15-летней годовщины со дня убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Напомним, что содержащийся в ИК-2 Владимирской области по делу "Ив Роше" российский оппозиционер считался одним из возможных претендентов на получение престижной премии. Присуждение ее главреду "Новой" наиболее известные соратники Навального восприняли не столь благодушно, как впоследствии он сам.


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