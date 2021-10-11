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Новости 11 октября, 20:59

В Петербурге отремонтировали более половины дорог в рамках нацпроекта

фото ЗакС политика В Петербурге отремонтировали более половины дорог в рамках нацпроекта

Под эгидой национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году в Петербурге провели ремонтные работы по 23 адресам, что составляет более половины. Суммарно в нынешнем году должны будут починить 133 км пути.

"Дополнительно получаем федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – Петербург присоединился к нему в начале этого года. При сохранении финансирования обязательства по повышению качества петербургских магистралей будут выполнены в ближайшие 2-3 года", - приводятся слова губернатора Александра Беглова на сайте Смольного.

На сегодняшний день в порядок успели привести шесть участков, ремонт которых целиком дотировался из федеральной казны: северный отрезок проспекта Энгельса, Полюстровский и Пискаревский проспекты, Арсенальную, Коннолахтинскую и Ленинградскую улицы (в Курортном районе).

Остальные объекты финансируются либо совместными усилиями города и федерального бюджета, либо исключительно Смольным. В октябре доделают кусок проспекта Маршала Жукова (от Кронштадтской улицы до проспекта Стачек), улицу Танкиста Хрустицкого и улицу Новые Заводы в Стрельне. В течение ноября должны будут закончиться работы на трамвайных путях Литейного проспекта и в северной части проспекта Обуховской обороны.


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