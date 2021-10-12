Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ право проверять граждан перед получением лицензии на оружие

Росгвардия разработала законопроект, в котором предложила наделить МВД и ФСБ правом проверять граждан перед выдачей лицензии на оружие, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки разработаны к закону "Об оружии". Согласно им, после проверки гражданину могут отказать в лицензии на оружии при заключении "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности". Это же может стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений на оружие.

Эти меры направлены на то, чтобы лишить возможности владеть оружием граждан, причастных к "организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности"

Вводимые ограничения направлены на недопущение владения оружием гражданами Российской Федерации, причастными ‎к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности" и теми, кто хочет использовать оружие незаконно.

При этом в законопроекте прописано, что проверять перед выдачей лицензии на оружие военных и госслужащих Росгвардии представляется нецелесообразным.

За последние месяцы в России произошли два массовых убийства в учебных заведениях: в мае бывший ученик открыл стрельбу в школе №175 в Казани, в сентябре - студент открыл огонь в университете в Перми. У обоих стрелков были документы на оружие.

После стрельбы в казанской школе был ужесточен порядок продажи оружия в РФ: возраст приобретения оружия подняли до 21 года. Закон вступит в силу летом 2022 года.