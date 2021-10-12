Умер бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет, сообщили представители СК РФ.

"Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела", - заявили в ведомстве.

В СК выразили "глубокие, искренние соболезнования родным и близким" Маркина в связи с "этой тяжелой, невосполнимой утратой". Причину смерти Маркина в СК не назвали.

Маркин был официальным представителем Следственного комитета до 2016 года, затем его место заняла Светлана Петренко. Маркин стал первым замгендиректора ПАО "РусГидро", с 2017 года вошел в правление.

фото: sledcom.ru