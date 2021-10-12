В России хотят ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Правительство России хочет ужесточить наказание за вождение транспорта в пьяном виде вплоть до уголовной ответственности, пишет "Коммерсантъ".

Разработать предложения по этой теме ведомствам поручил вице-премьер Марат Хуснуллин. Среди идей - ввести уголовную ответственность за факт нетрезвого вождения и пожизненно лишать прав повторных нарушителей. Также за вождение в пьяном виде будут лишать прав на управление поездом, самолетом, яхтой и возможности владеть оружие. До 1 ноября МВД, Минздрав и Минюст должны проработать единый механизм и создать порядок обязательной постановки нарушителей на учет в наркодиспансеры.

"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания",— сказал Хуснуллин.

Пока КоАП предусматривает штраф и лишение прав за пьяное вождение. Автомобилист может попасть под уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, если попадется пьяным за рулем повторно.