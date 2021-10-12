У здания Госдумы пикетировали против "кандидатов-ДЭГенератов"

В день первого заседания обновленной Госдумы к ее зданию вышли с плакатами активисты "Левого фронта", напомнившие о своем непризнании итогов электронного голосования. "Итоги выборов не признаем!", "Победа" единороссов – обман народа!", "Требуем отменить итоги ДЭГ!", "Долой кандидатов-ДЭГенератов!", "Нам нужны честные выборы!", "ДЭГ = убийство выборов!" - было начертано на плакатах.

"Отдельно нужно сказать о так называемом "дистанционном электронном голосовании" (ДЭГ), которое в исполнении властей превратилось в позорный механизм фальсификации итогов выборов. Вопиющий пример – скандальная ситуация в Москве, где при помощи ДЭГ у оппозиционных кандидатов фактически была украдена победа в 7 избирательных округах", - говорится в комментарии к акции на сайте левой политической организации.

Оппозиционеры заверили, что будут продолжать обжаловать каждое нарушение в ходе избирательной кампании.

Напомним, что левые силы, включая КПРФ, сосредоточили свое неприятие результатов трехдневных выборов в Госдуму главным образом на электронном голосовании. На встрече с президентом лидер КПРФ Геннадий Зюганов позволил себе усомниться в его результатах, не оспаривая подсчет голосов на участках.

фото: "Левый фронт"