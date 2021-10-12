Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, пишет "Медуза"* со ссылкой на источники. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что с Зуевым проводят следственные действия.

В вузе отказались прокомментировать эту информацию, заявив лишь, что Шанинка сотрудничает со следствием по делу Раковой.

Ракова арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.

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