В России - новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса: 973 случая

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 28 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1219 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 973 , а сумели поправиться 20 706 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 4 699 новых больных, в Петербурге – 2 158 (на 773 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1 804. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2459 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 62 (накануне – 63).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.