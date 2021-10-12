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Новости 11:59

У здания ГД задержали активиста с весами, интересовавшегося массой тела депутатов

фото ЗакС политика У здания ГД задержали активиста с весами, интересовавшегося массой тела депутатов

В день проведения первого пленарного заседания VIII созыва Госдумы к зданию федерального парламента пришел художник Федор Калинин, державший в руках электронные весы и безуспешно пытавшийся проникнуть внутрь, о чем пишет SOTA.

Свои действия активист объяснил желанием взвешивать депутатов в начале созыва и по истечении срока полномочий. Калинин вызвал интерес у силовиков, которые попросили художника пройти с ними для оформления документов, после чего, как сообщает издание DOXA, задержали его.

Отметим, что 12 октября у здания на Охотном ряду прошла еще одна акция, которую провели активисты "Левого фронта", потребовавшие отмены итогов электронного голосования.


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