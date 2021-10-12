ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 тысяч евро отцу умершего в 2007 году солдата-срочника

Страсбургский суд закончил рассмотрение дела Саитгарая Хабирова против РФ. Гражданин Татарстана добивался компенсации за смерть своего сына, вернувшегося из армии шестнадцать лет назад с 50-килограммовой потерей в весе. Как сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, ЕСПЧ присудил Хабирову 20 тысяч евро компенсации морального ущерба.

Сын истца, Радик Хабиров, неоднократно сбегал из воинской части и пытался свести счеты с жизнью. Когда после попыток лечения его решили комиссовать домой, он весил всего 28 килограммов и впал в кому, из которой уже не вышел, скончавшись с поражением коры головного мозга в апреле 2007 года.

В России сперва возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийство", но вскоре его закрыли. ЕСПЧ признал, что в отношении Радика Хабирова была нарушена статья Европейской конвенции "Право на жизнь", а российские силовики не провели качественного расследования обстоятельств случившегося.