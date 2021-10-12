Макаров назвал главными приоритетами "Единой России" "сбережение народа" и семейные ценности

Лидер петербургского отделения "Единой России", депутат Госдумы Вячеслав Макаров прокомментировал первое заседание VIII созыва нижней палаты федерального парламента. Главной задачей на ближайшие пять лет он назвал законодательное закрепление предложений россиян, которые вошли в "народную программу" партии власти.

"Я уже не раз подчеркивал, что нашими неизменными приоритетами остаются сбережение народа, крепкая, благополучная семья с детьми, родительская любовь и солидарность поколений. Мы должны со всей ответственностью работать в интересах каждого жителя России, выполнять свои предвыборные обещания. Как справедливо сегодня отметила Валентина Терешкова, открывая первое заседание, "Единая Россия" - законодательный авангард президента", - передали слова Макарова в пресс-службе партии.

Напомним, первое заседание нового созыва Госдумы состоялось во вторник, 12 октября. Его открыла депутат "Единой России" Валентина Терешкова. Позже на пост спикера Госдумы переизбрали ее однопартийца Вячеслава Володина.