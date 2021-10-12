В Петербурге скончалась ветеран ВОВ, собравшая для семей погибших медиков более 4 млн рублей

На сотом году жизни ушла из жизни петербурженка Зинаида Корнева, с началом пандемии собравшая более 4,5 млн рублей на помощь семьям погибших от коронавируса медиков, о чем сообщает "Комсомольская правда в Петербурге" со ссылкой на семью Корневой.

Участница Великой Отечественной войны, Корнева своей активной благотворительной деятельностью сумела менее чем за два года помочь около полутора сотням семей врачей, которые помогали пациентам с коронавирусом.

В ноябре прошлого года Корневу наградил знаком отличия "За благодеяние" президент Владимир Путин.