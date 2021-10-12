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Новости 13:29

Петербург получил еще 50 тысяч доз вакцины "Спутник V"

фото ЗакС политика Петербург получил еще 50 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 49,8 тысяч комплектов доз, сообщили в Смольном.

Таким образом, за все время город получил почти 2,8 млн комплектов доз вакцин, считая однокомпонентный "Спутник лайт". В Смольном отметили, что в Петербурге в наличии все виды зарегистрированных в РФ вакцин: это "Спутник V", "Спутник лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 1,74 млн петербуржцев уже завершили цикл вакцинации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз призвал жителей города вакцинироваться. Он подчеркнул, что среди граждан старше 60 лет в городе привились лишь 40%, и это "недопустимо мало".

"Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка 1,7 млн петербуржцев. Это меньше половины жителей города", - подчеркнул Беглов.

 


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