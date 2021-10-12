Песков: Путин еще не прошел ревакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию от коронавируса, у него высокие титры антител, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, он еще не прошел ревакцинацию, у него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу, и он далее будет следовать рекомендациям врачей", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Путин сделал прививку от коронавируса в апреле. 14 октября истекает полгода с момента вакцинации.

Песков напомнил, что сегодня, 12 октября, Путин выступит в Госдуме перед депутатами в зале. Также в очном формате он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Италии Марио Драги.

В конце июня Путин рассказал, что привит вакциной "Спутник V". В сентябре он уходил на пару недель на самоизоляцию из-за того, что близкий к нему работник заболел COVID-19.