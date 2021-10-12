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Новости 13:59

Миронов хочет установить лимит на число депутатов, сдающих мандаты после избрания

фото ЗакС политика Миронов хочет установить лимит на число депутатов, сдающих мандаты после избрания

Лидер справедливороссов в новом созыве Госдумы Сергей Миронов выразил свое возмущение распространенной в России практикой, когда избравшиеся депутаты тут же передают свой мандат другому коллеге. Тем самым, по мнению политика, "отказники" выражают неуважение к своему избирателю и поступают безответственно. Таким образом в VIII созыве повели себя 82 из 450 парламентариев.

"Да, закон предоставляет такую возможность, но это должны быть исключения из правил, единичные случаи. А тут сменилось почти две трети "списочников"! От одного мандата отказалось пять человек подряд – словно им навязывали ненужную обременительную безделушку", - посетовал социалист.

Он обратил внимание на то, что среди "отказников" велик процент разного рода начальников на местах. Выглядит это для Миронова так, что начальники мобилизовали весь административный ресурс в своих регионах, а после достижения нужной задачи "вернулись на насиженные места".

"Ввиду подобного поведения партии власти, целесообразно ввести ограничение – не более 5% членов фракции, избранных по партийным спискам, имеют право передать свой мандат", - заявил лидер эсеров.


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