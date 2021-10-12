           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:18

В России вакцинировалась от коронавируса почти треть всего населения

фото ЗакС политика В России вакцинировалась от коронавируса почти треть всего населения

Глава правительства Михаил Мишустин привел свежую общефедеральную статистику, касающуюся хода кампании вакцинации от коронавируса.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - приводит его слова "Интерфакс".

Мишустин не видит причин для того, чтобы останавливаться на достигнутом, поскольку в России производится и поставляется в регионы достаточное количество вакцины.

"Мы разворачиваем дополнительное количество коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс. коек заняты пациентами", - рассказал премьер.

От числа госпитализированных 11%, по его данным, пребывают в тяжелом состоянии, а 6,1 тысяч человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что нынешней осенью в РФ наблюдается рост заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, 12 октября вновь обновился антирекорд по летальным исходам: за сутки их зафиксировали 973.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru