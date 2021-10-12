В России вакцинировалась от коронавируса почти треть всего населения

Глава правительства Михаил Мишустин привел свежую общефедеральную статистику, касающуюся хода кампании вакцинации от коронавируса.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - приводит его слова "Интерфакс".

Мишустин не видит причин для того, чтобы останавливаться на достигнутом, поскольку в России производится и поставляется в регионы достаточное количество вакцины.

"Мы разворачиваем дополнительное количество коек, сегодня их развернуто в стране уже 255 тыс., что на 11% больше, чем на прошлой неделе, 235 тыс. коек заняты пациентами", - рассказал премьер.

От числа госпитализированных 11%, по его данным, пребывают в тяжелом состоянии, а 6,1 тысяч человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что нынешней осенью в РФ наблюдается рост заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, 12 октября вновь обновился антирекорд по летальным исходам: за сутки их зафиксировали 973.