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Новости 14:29

ЗакС будет принимать заявки от желающих стать омбудсменом Петербурга до 29 октября

фото ЗакС политика ЗакС будет принимать заявки от желающих стать омбудсменом Петербурга до 29 октября

Законодательное собрание Петербурга на ближайшем заседании, 13 октября, планирует рассмотреть проект постановления о подготовке избрания регионального уполномоченного по правам человека, сообщил ЗАКС.Ру депутат "Единой России" Константин Чебыкин. Документ уже одобрила возглавляемая им комиссия по вопросам правопорядка и законности.

Проектом предусмотрен срок приема заявок от кандидатов на должность омбудсмена. Заявиться можно будет до 29 октября включительно.

Чебыкин уточнил, что срок рассмотрения кандидатур - 45 дней со дня принятия постановления городским парламентом.

Напомним, Александр Шишлов, работавший уполномоченный по правам человека в Петербурге в 2012-2021 годах, в начале октября досрочно сложил свои полномочия в связи с собственным избранием в ЗакС.


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