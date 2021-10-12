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Петербургский Роспотребнадзор продублировал указания Смольного по обязательной вакцинации

фото ЗакС политика Петербургский Роспотребнадзор продублировал указания Смольного по обязательной вакцинации

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, в котором говорится об обязательной вакцинации для госслужащих и муниципальных служащих, сотрудников различных сфер услуг, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, транспорта, работников культурных и развлекательных учреждений.

Документ обязывает соответствующие организации добиться вакцинации от не менее 80% своих сотрудников: первым компонентом вакцины от коронавируса они должны быть привиты к 15 ноября, а вторым - к 15 декабря. Требование не относится к гражданам, имеющим официально подтвержденные противопоказания к прививке.

Отметим, что в конце июля аналогичные требования опубликовало в нормативном документе и петербургское правительство, но постановление Роспотребнадзора имеет большую силу. При несоблюдении постановления Башкетовой граждан можно будет отстранять от работы.


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