Беглов поздравил университет имени Мечникова с первой круглой датой

В день 10-летия слияния Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова в Северо-Западный государственный медуниверситет имени Мечникова молодой вуз поздравил губернатор Александр Беглов. По его оценке, объединение двух учреждений позволило приумножить традиции и опыт двух специализированных вузов.

"Университет развивается, разрабатывает новые программы обучения и повышения квалификации, внедряет новейшие методики диагностики и лечения, ведет большую научную работу. Активно сотрудничает с городом в вопросах, касающихся здоровья петербуржцев и совершенствования системы здравоохранения", - приводятся слова Беглова на сайте Смольного.

Он особенно отметил помощь, которую город и страна получили от вуза в борьбе с коронавирусом: более 1600 его представителей были брошены на противодействие пандемии. Беглов оценивает университет имени Мечникова как один из виднейших и крупнейших профильных учреждений России.

Ожидается, что со следующего года вуз-юбиляр начнет набор студентов на новое для России направление "Остеопатия".