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На Льва Пономарева и активиста из Якутска составили первые протоколы о нарушении требований к СМИ-иноагентам

фото ЗакС политика На Льва Пономарева и активиста из Якутска составили первые протоколы о нарушении требований к СМИ-иноагентам

Роскомнадзор составил первые протоколы на физлиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов, сообщают "Апология протеста" и SOTA.

Протоколы по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение требований к СМИ-иноагентам) составили на правозащитника Льва Пономарева* и руководителя общественной организации "Якутия – Наше мнение"* Степана Петрова. В случае с Пономаревым в РКН заявили о том, что у него не было маркировки иноагента в 25 постах в Facebook, 13 твитах и двух постах в Instagram.

Пономарев был первым из пяти граждан, которых внесли в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. За это время список солидно расширился: на 12 октября в нем 85 позиций. Гражданам по ст. 19.34.1 КоАП грозит штраф в 10 тысяч, должностным лицам — 50 тысяч, а юрлицам, которые Минюст обязывает журналистов-иноагентов открывать, — 500 тысяч рублей.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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