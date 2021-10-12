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Цивилев просит Смольный проверить режим поливания улиц при низкой температуре

фото ЗакС политика Цивилев просит Смольный проверить режим поливания улиц при низкой температуре

Депутат-единоросс из петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, изучив поступившую к нему информацию от жительницы Кировского района, написал обращение к главе комитета по благоустройству Сергею Малинину. До сведения Цивилева донесли, что по утрам в районе можно встретить поливальные машины, и это, по мнению депутата, опасно для автомобилистов.

"Из-за низкой температуры воздуха в некоторых местах вода из этой машины превращалась в тонкий слой льда. Автомобилисты еще не успели поменять свою резину на зимнюю, и данная ситуация может спровоцировать ДТП", – говорится в обращении.

Цивилев обращает внимание чиновника на то, что в спальных районах воздух прогревается несколько меньше, чем на центральных магистралях. Он просит профильный комитет проверить обоснованность использования в нынешних температурных условиях спецмашин и при необходимости поменять поливальный режим.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 

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