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Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в РФ без "административных окликов"

фото ЗакС политика Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в РФ без "административных окликов"

Президент Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле заявил, что в России нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса без административного давления, передает "Интерфакс".

Путин призвал депутатов принять "самое активное участие в этой работе", вести просветительскую работу, выступать в СМИ по этой теме.

"Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", – сказал Путин.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. В Петербурге полностью привиты более 1,7 млн жителей. При этом власти считают эту цифру недостаточной из-за того, что вирус постоянно мутирует.


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