Мосгорсуд оставил в силе приговор Олегу Навальному по "санитарному делу"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального, по "санитарному делу", передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова.

По словам адвоката, из приговора исключили справку из Роспотребнадзора.

"Формально приговор Преображенского суда изменён, фактически же никаких изменений, в том числе в части наказания", — пояснил Параскевов. Он добавил, что это решение будет обжаловаться и дальше, вплоть до ЕСПЧ.

Олег Навальный был приговорен к году условного срока. Другие фигуранты получили ограничение свободы. Любови Соболь, Дмитрию Барановскому и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину, Марии Алехиной, Люсе Штейн и Олегу Степанову — год.

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.