На Дворцовой площади задержали пикетчика с плакатом против Путина

На Дворцовой площади в Петербурге 12 октября активист Никита Волков вышел на пикет против действующей политики руководства РФ. Он держал в руках плакат с надписью "Путина — в отставку", но долго так простоять не сумел, поскольку был задержан, о чем сообщил "ОВД-Инфо"*.

Около часа Волкова продержали в отделе полиции № 78, допустив к нему адвоката Сергея Подольского. Активиста отпустили, составив на него протокол по административной статье 8.6.1, которая связана с запретом на массовые мероприятия во время пандемии коронавируса.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента