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Новости 17:17

Кот Ося вернулся к сотрудникам Музея Анны Ахматовой после исчезновения

фото ЗакС политика Кот Ося вернулся к сотрудникам Музея Анны Ахматовой после исчезновения

Кот Ося вернулся к сотрудникам Музея Анны Ахматовой, сообщили представители музея во "ВКонтакте".

Ося уже принял положенную ему порцию лекарств, поел и понемногу приходит в себя. За прошедшие четыре дня сотрудники музея запустили кампанию по поискам в соцсетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к соседям за записями с камер наблюдения. 

Теперь, когда Ося вернулся, его отнесут на осмотр к ветеринару и сообщат правоохранителям, что кот нашелся. Сотрудники музея поблагодарили всех, кто помог с информацией.

Ося пропал вечером 8 октября. Камеры зафиксировали, как его унесла с собой девушка. Коту 16 лет, он регулярно наблюдается у ветеринара и получает лекарства из-за проблем с сердцем.

 


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