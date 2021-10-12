Губернатор Ярославской области Миронов стал помощником президента

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку и станет помощником президента, указ о его назначении на новую должность опубликован на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин принял отставку Миронова с поста губернатора и тем же указом назначил его своим помощником. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Евраев.

Несколько дней назад сообщалось, что Миронов уходит в двухнедельный отпуск, об этом сообщали "Ярновости". Тогда было решено, что исполнять обязанности губернатора Ярославской области будет глава регионального правительства Дмитрий Степаненко.

фото: yarregion.ru