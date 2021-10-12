           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12 октября, 17:58

Член СПЧ предложил создать экологическую полицию, Москалькова не стала возражать

фото ЗакС политика Член СПЧ предложил создать экологическую полицию, Москалькова не стала возражать

Ситуация с защитой окружающей среды в России такова, что целесообразно учредить новое силовое ведомство, полагает член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

"Считаю, что экологическую полицию хотя бы в порядке эксперимента надо попробовать восстановить в разных регионах страны", – цитирует "Интерфакс" его выступление на международной правозащитной конференции.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, участвовавшая в дискуссии, сочла, что инициатива адекватна нынешним проблемам и что компетентных кадров и профильных природозащитных структур в стране теоретически может не хватать.

"У нас есть экологическая прокуратура, и логично было бы иметь специальные подразделения, они раньше существовали, потому что участковый инспектор не может охватить специальные зеленые массивы, поскольку там совершенно другая методика расследования преступления или предупреждения, использование техники, фиксации этих нарушений", – вспомнила чиновница.

Со своей стороны Бабушкин привел пример эксперимента с попыткой внедрить экологическую полицию в Москве, который был свернут.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru